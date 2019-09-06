https://static.news.ru/photo/20c28aa4-d0dc-11e9-9a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Варвара Гертье/РИА Новости

Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, согласно котором к экзамену ГАИ не допустят водителей, ранее управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Данный запрет предлагается устанавливать на срок, в течение которого указанные лица считаются подвергнутыми административному наказанию. Изменения будут внесены в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», РИА Новости .

Ранее Госдума приняла закон об ужесточении наказания за ДТП, совершённые в состоянии опьянения. Срок тюремного заключения в случае причинения тяжкого вреда здоровью увеличена с четырёх до семи лет, при гибели двух или более лиц — с четырёх до 15 лет.