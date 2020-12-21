«Здесь или в центре города»: Путин может встретить Новый год в двух местах

https://static.news.ru/photo/63ccd9f0-42b7-11eb-b60e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналистов, где планирует встретить Новый год. С представителями СМИ лидер кратко пообщался после ежегодной пресс-конференции.

Дома! А где у меня (у Путина. — NEWS.ru) дом — известно: здесь [в Ново-Огарёво] или в центре города (в Кремле. — NEWS.ru), — отметил политик.

Путин также прокомментировал работу российской системы здравоохранения в период пандемии коронавируса. По его словам, не обошлось без проблем, но в целом реакция на вызов была быстрой. Президент накануне большой пресс-конференции общался с волонтёрами, которые помогали в подготовке мероприятия. Он ответил на рассказ одной из девушек о том, что она, являясь медиком, оказывала помощь пациентам с коронавирусом у них на дому.

Лучшим решением в этот раз будет встретить Новый год дома. Хотя и другие варианты совсем исключать нельзя, заявил депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По мнению бывшего главного санитарного врача страны, отпраздновать зимнее торжество можно было бы и в ресторане. Но при соблюдении ряда условий, главное из которых — пускать внутрь тех, кто уже вакцинировался от коронавируса.

Ранее Онищенко предложил перенести новогодние каникулы на май. Как писал NEWS.ru, несмотря на критику его позиции, он продолжает настаивать на том, что россияне не должны «так долго» отдыхать на Новый год.