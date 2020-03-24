https://static.news.ru/photo/768308b0-6db7-11ea-b6e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Здание быстровозводимого инфекционного центра в Новой Москве может использоваться более 30 лет. Об этом заявил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

По его словам, это «ультрасовременный комплекс для решения задач текущего периода», в котором предусмотрен и ресурс на грядущие годы.

Это не временный корпус, это не временное решение. Это большой медицинский комплекс, который будет использоваться в будущем для лечения больных какими-либо серьёзными инфекционными заболеваниями, — цитирует Бочкарёва «Интерфакс».

Он уточнил, что на территории центра разместятся более 50 объектов различного назначения, в том числе реабилитационный, лабораторный и лечебный корпуса.

Вице-мэр назвал объект уникальным. Причём не только для Москвы, но и для всей России.

Строительство инфекционного центра в Новой Москве началось в середине марта. Он займёт территорию в 43 гектара. Больница сможет принять 500 пациентов, в том числе в реанимации — 250 человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бочкарёв сообщил, что медцентр будет достроен и открыт в течение месяца, что быстрее обычных сроков в 6–8 раз.