«Зажрался»: одного из богатейших блогеров РФ высмеяли за аренду самолёта

https://static.news.ru/photo/c57f48d8-6afb-11eb-ac17-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/wylsacom

Один из богатейших российских блогеров Валентин Петухов, известный как Wylsacom, выкупил все места в самолёте и улетел в Сочи. Многие пользователи Сети назвали этот поступок «дешёвыми понтами», а самого мужчину — зажравшимся.

Зачем бизнес-класс, когда весь эконом твой. Взял самолёт в шеринг и долетел до Сочи как положено. И это даже не реклама, это просто желание попробовать всё новое и необычное, — написал Петухов в Instagram.

В комментариях к посту многие возмутились и заявили, что блогер «зажрался». Один из комментаторов отметил, что уплаченные за аренду деньги следовало бы направить на благотворительность.

Некоторые сочли, что идея выкупить весь самолёт говорит о плохом вкусе её автора, чем о его высоком достатке.

Дешёвые понты. Комфорта от того, что ты взял весь эконом, вообще ноль, — отметил пользователь под ником ipique.

К обсуждению аренды лайнера Петуховым подключились и пользователи Twitter.

В октябре 2020 года журнал Forbes опубликовал рейтинг российских YouTube-каналов с самыми высокими доходами от продажи рекламы. Первое место досталось каналу LABELCOM, который ведёт юморист шоу Stand Up Нурлан Сабуров. Его канал с аудиторией в 4,5 млн человек заработал на рекламе около $3,55 млн за год. На второй строчке — канал блогера Валентина Петухова Wylsacom с 9,6 млн подписчиков. Созданный в 2011-м канал рассказывает о гаджетах и технике. Его доходы от рекламы оцениваются в $3,41 млн. Замыкает тройку юмористический канал Александра Гудкова «Чикен Карри». Видеоблог приносит хозяину около $1,13 от рекламы в год. Также в топ-10 вошли каналы Юрия Дудя, Антона Лапенко, Алексея Пивоварова, Ксении Собчак, Константина Заруцкого, Димы Гордеева и Димы Масленникова, писал NEWS.ru.