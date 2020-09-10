Зажигательный танец стюардессы удивил интернет-пользователей

Стюардесса из США Брианна Бернетт поразила интернет-пользователей танцем на борту самолёта.
Одетая в форму девушка исполнила танец прямо в салоне лайнера под позитивную песню.
Подписчики оценили оптимизм бортпроводницы и поблагодарили её за хорошее настроение.
Ранее NEWS.ru писал, что стюардесса разместила в соцсети фотографию с задранными ногами в салоне самолёта, чем удивила своих подписчиков. На снимке женщина сидит в кресле бизнес-класса в медицинской маске, закинув ноги на перегородку.
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