Зажигательный танец стюардессы удивил интернет-пользователей

https://static.news.ru/photo/a127e188-f365-11ea-9dfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Стюардесса из США Брианна Бернетт поразила интернет-пользователей танцем на борту самолёта.

Одетая в форму девушка исполнила танец прямо в салоне лайнера под позитивную песню.

Подписчики оценили оптимизм бортпроводницы и поблагодарили её за хорошее настроение.

Ранее NEWS.ru писал, что стюардесса разместила в соцсети фотографию с задранными ногами в салоне самолёта, чем удивила своих подписчиков. На снимке женщина сидит в кресле бизнес-класса в медицинской маске, закинув ноги на перегородку.