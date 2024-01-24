Заявлявший о 900-летних людях профессор института РАН потерял должность Минобрнауки уволило профессора Кудрявцева, заявлявшего о живших до 900 лет людях

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАС

Александр Кудрявцев

Министерство образования и науки расторгло трудовой договор с директором Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) Александром Кудрявцевым, исполняющим обязанности назначен Андрей Мисюрин, передает ТАСС. Соответствующее решение согласовали с Российской академией наук и приняли 23 января.

С 24 января ио директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук, — говорится в сообщении.

Кудрявцев обратил на себя внимание после выступления на третьей научно-богословской конференции «Бог — человек — мир», которая прошла весной прошлого года. В представленном докладе профессор утверждал, что продолжительность жизни людей на протяжении тысячелетий снижается, поскольку «до потопа» она составляла 900 с лишним лет. Вместе с тем, он связал генетические болезни человека с «родовым и личным грехом».

Президент России Владимир Путин 24 января подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Росфинмониторинга Юрия Короткого. Документ, размещенный на сайте официальных правовых актов, вступает в силу со дня его подписания. Причины такого решения не уточняются.