Заявление Басты о работе в «Вечернем Урганте» назвали шуткой Сотрудница «Вечернего Урганта» назвала шуткой заявление Басты о работе в шоу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Василий Вакуленко (Баста)

Сотрудница шоу «Вечерний Ургант» в беседе с NEWS.ru назвала шуткой заявление музыканта и продюсера Василия Вакуленко, более известного по псевдониму Баста. Ранее он сообщил в эфире YouTube-шоу MC TAXI о том, что пробуется на роль ведущего популярной программы на Первом канале.

Это шутка из программы MC TAXI. Никакого кастинга на роль ведущего нет, — заявила собеседница.

Cоведущая шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева сообщила, что ей ничего не известно о словах Басты и о кастинге на роль нового ведущего.

Ничего не известно. Я думаю, это все неподтвержденная информация, — сказала Михеева NEWS.ru.

На Первом канале отказались комментировать эти сообщения.

Ранее Ургант прокомментировал информацию в СМИ о том, что он едет на заработки в Европу с постановочной версией «Вечернего Урганта». В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» телеведущий заявил, это эти сведения старые и неправдивые. Артист пояснил, что гастроли, о которых идет речь, были запланированы давно, но теперь они не состоятся.