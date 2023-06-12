Заявившую о насилии в семье чеченку задержали в московском аэропорту

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столичном аэропорту Внуково задержали 19-летнюю чеченку Селиму Исмаилову, пытавшуюся скрыться от семейного насилия, сообщает проект «Кавказ.Реалии» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Девушка находилась в розыске по обвинению в краже.

Девушка в 12 лет вместе с родителями, братьями и сестрами переехала в Германию, где подвергалась систематическому насилию из-за ссор с матерью. После этого Исмаилова была передана бабушке в Чечне, где прилетающий из ФРГ отец продолжал ее бить и однажды пригрозил убийством.

Помощь Исмаиловой оказывал правозащитный проект «Марем». Там помогали девушке с выездом из республики и предоставили убежище в Москве, пока оформлялись документы на выезд. Сейчас, по словам основательницы проекта «Марем» Светланы Анохиной, есть угроза передачи Исмаиловой силовикам в Чечню и ее насильного возвращения в семью.

Основанием для задержания чеченки было заявление ее родственников в полицию о том, что она совершила кражу. Анохина рассказала, что это обычное формальное обвинение, по которому часто ловят девушек, скрывающихся от домашнего насилия на Северном Кавказе. В аэропорт к уроженке Чечни прибыли адвокаты.

Полиция сказала, что они ждут прилета коллег из Ачхой-Мартана, которым передадут девушку. По истечении трех часов после задержания Селиму отказываются отпускать, — сообщила сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.

Отмечается, что Исмаилова не была уведомлена об уголовном деле, а до попытки покинуть Россию ее никто не пытался найти.

Ранее жена бывшего федерального судьи в Чечне Сайди Янгулбаева Зарема Мусаева попала в больницу после полутора лет в СИЗО. Женщина находится под арестом по обвинению в нападении на сотрудника силового ведомства. Янгулбаев-младший сообщает, что его мать почти не может двигаться из-за болей в спине, а из-за сахарного диабета второй степени нуждается в постоянном наблюдении.