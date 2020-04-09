Завышенные счета по ЖКХ выставили жильцам в двух регионах

Жильцы многоэтажек в Коми и Воронежской области получили завышенные счета по ЖКХ. В Усинске платёжки пришли с суммами на 18–24 тысячи рублей.
Компания произвела перерасчёт, включив в счета переустановку счётчиков, сделанную в прошлом году. Сейчас вопросом занимается мэр города,
В Воронеже доплату требует Фонд капитального ремонта. Так, одна семья получила счёт на 44 тысячи рублей. Им начислили все долги, начиная с 2014 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти ряда регионов РФ приняли решение на время режима общей самоизоляции вслед за московским регионом отменить взносы в фонды капитального ремонта и пени за просрочку платежей по жилищно-коммунальным услугам (ЖКУ). Вместе с этим во многих областях губернаторы ввели запреты на отключение должникам воды, электричества и газа.
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