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Суд в Пермском крае приговорил к двум годам условно бывшего замдиректора по воспитательной работе средней общеобразовательной школы № 3 города Краснокамска Елену Погоржальскую. Её признали виновной в халатности из-за гибели ученицы от голода.

Как сообщает СК , в суде установлено, что Погоржальская «не приняла необходимых мер с целью информирования соответствующих служб и правоохранительных органов о социально опасном положении ученицы, а также не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки».

Проявленная бывшим заместителем директора школы халатность не позволила социальным службам вовремя вмешаться в ситуацию, что привело к смерти несовершеннолетней вследствие истощения организма в результате противоправных действий со стороны её матери, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Мать погибшей девочки, которая в 2018 году «умышленно ограничивала её в питании, что привело к резкой потере массы тела несовершеннолетней, продолжавшей посещать учебное заведение», стала фигурантом уголовного дела по статье «Убийство».

В настоящее время решается вопрос о его (уголовного дела. — News.ru) направлении в суд для возможного применения мер медицинского характера в отношении женщины, — информирует СК.

Как писал News.ru, ранее жители Пермского края в социальных сетях встали на сторону бывшего завуча школы в городе Краснокамске. Пользователи готовили петицию в защиту работницы, которая из-за гибели 14-летней девочки стала фигурантом уголовного дела.