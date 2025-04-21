Завтрак за 5 минут в тарелке из лаваша! Легко, сытно и без лишних калорий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Завтрак за 5 минут в тарелке из лаваша! Лёгкий завтрак для стройности — вкусно и без лишних калорий! Хотите начинать день с полезного и сытного завтрака? Этот рецепт с хрустящей тортильей, яйцами и овощами — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой. Всего 15 минут в духовке — и вы получите ароматное блюдо с хрустящей корочкой, которое зарядит энергией на весь день без вреда для талии!

Ингредиенты

Лаваш — 2 шт.

Яйца — 3 шт.

Помидор — 1 шт.

Ветчина или отварная куриная грудка — 100 г

Кукуруза — 2 ст. л.

Сыр сулугуни или моцарелла — 50 г

Соль, специи — по вкусу

Приготовление:

1. Выложите лаваш большего диаметра в форму для запекания меньшего диаметра, чтобы бортики немного загибались.

2. Добавьте нарезанные помидоры, ветчину и кукурузу. Взбейте яйца со специями, залейте смесь в форму.

3. Посыпьте тертым сыром. Запекайте 15 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Результат: хрустящие края, нежная начинка и минимум калорий! Такой завтрак надолго дарит сытость и помогает поддерживать форму.

Ранее мы готовили обалденный рулет из лаваша и шпрот! 5 минут — и готово!