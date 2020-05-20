«Завтрак советского инженера» высмеяли в Сети

https://static.news.ru/photo/b5858adc-9a40-11ea-a5b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yu Fangping/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пользователи Сети заподозрили подлог в фотографии, которая была размещена в Twitter-аккаунте «Жизнь в СССР!». На снимке запечатлена семья из четырёх человек и накрытый стол, на котором есть раки, рыба, свежие овощи и картофельное пюре.

Подпись под снимком гласит , что запечатлён «завтрак советского инженера и его семьи» в 1970-е годы. Это и вызвало сомнения у пользователей Сети.

В комментариях они иронизируют по поводу того, какая еда была доступна в те годы: «Если только — главного инженера. Но все равно, раки на завтрак — бред, так как требуют времени», «Это типа у голодного инженера так семья питалась. А у работяги ещё трехлитровая банка с чёрной икрой должна была стоять...», «Ставь лайк, если помнишь вкус знаменитых ярославских устриц за 75 копеек коробка. На весь Союз гремели», «А чебоксарская фуа-гра какая была! Ложка стояла», «И это когда ещё готовить времени не было. Всё привозили из ближайшего ресторана. Так всё и было. Ага», «Помнится мамка на завтрак омаров готовила...», «Лобстеров недостает. А так в общем верно», «Такую рыбу на завтрак не готовят».

Один из пользователей нашёл фотографию в Сети. Выяснилось, что это не 1970-е годы, а 1985 год. Тогда-то снимок и подписали: «Рыбный день в кубанской семье».

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователи Сети высмеяли работника пресс-службы президента Украины Владимира Зеленского, которая пыталась прервать его телеинтервью в Японии. За одиннадцать минут записи она четыре раза угодила в кадр с непонятными жестами. Указанным работником, предположительно, является пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.