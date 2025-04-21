Этот завтрак из духовки, который готовится сам, пока вы завариваете кофе, покорит вас своей нежностью и простотой приготовления. Просто загрузите ингредиенты в форму и отправьте в духовку — через 15 минут вас ждет кулинарный шедевр.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 4 яйца;
- 100 мл сливок 20%;
- 1/2 сладкого перца (нарезать толстыми кольцами);
- 50 г сыра фета;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- соль.
Рецепт:
- Разогрейте духовку до 180 °C.
- Смажьте форму маслом, выложите перец.
- Взбивайте яйца со сливками и солью 2 минуты.
- Аккуратно вылейте в форму, сверху раскрошите фету.
- Выпекайте 12–15 минут до золотистой корочки.
Это самый пустяковый завтрак из духовки. Подавайте сразу, пока суфле не осело! Идеально сочетается с свежей зеленью и тостами из цельнозернового хлеба.
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