Этот завтрак из духовки, который готовится сам, пока вы завариваете кофе, покорит вас своей нежностью и простотой приготовления. Просто загрузите ингредиенты в форму и отправьте в духовку — через 15 минут вас ждет кулинарный шедевр.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 4 яйца;
  • 100 мл сливок 20%;
  • 1/2 сладкого перца (нарезать толстыми кольцами);
  • 50 г сыра фета;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • соль.

Рецепт:

  1. Разогрейте духовку до 180 °C.
  2. Смажьте форму маслом, выложите перец.
  3. Взбивайте яйца со сливками и солью 2 минуты.
  4. Аккуратно вылейте в форму, сверху раскрошите фету.
  5. Выпекайте 12–15 минут до золотистой корочки.

Это самый пустяковый завтрак из духовки. Подавайте сразу, пока суфле не осело! Идеально сочетается с свежей зеленью и тостами из цельнозернового хлеба.

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