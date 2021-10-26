Завотделом Института стран СНГ оценила масштаб амнистии мигрантов

Амнистированные Россией 300 тысяч мигрантов из Таджикистана и Узбекистана — это меньше 10% от общего количества находящихся в стране во время пандемии. При этом амнистия касается только тех, кто нарушил срок пребывания в стране. На тех, кто совершил уголовные или административные правонарушения, амнистия не распространяется, сообщила заведующая отделом диаспоры и миграции Института стран СНГ Александра Докучаева изданию Pravda.Ru.

Она отметила, что главная причина, по которой мигранты совершают преступление - это отсутствие адаптации. С приезжими должны работать в административных органах, считает она.

У нас есть Федеральное агентство по делам национальностей. Оно так и не выпустило закон, который бы обязывал вести работу по адаптации иностранцев в России. Закон должен обязать административные органы в каждом населённом пункте работать с мигрантами, открывать для них Россию как страну возможностей, а не как страну, которую можно подоить, бросить в неё камни и удрать, — рассказала Докучаева.

Ранее правительство РФ спрогнозировало рекордный прирост мигрантов в стране. Число иностранных рабочих в стране может вырасти на 398 тысяч человек. Это станет рекордным показателем за последние 25 лет.