Администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Анастасия Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ.
Журналисты стремятся получить любую информацию о состоянии Заворотнюк и уже неоднократно пытались проникнуть на территорию клиники. Поэтому, как сообщает
По информации ряда источников, 48-летняя Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, однако состояние её характеризуется как тяжёлое.
News.ru ранее привёл слова продюсера и режиссёра Андрея Загорского, который призвал поклонников актрисы не питать иллюзий и готовиться к худшему.