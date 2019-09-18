https://static.news.ru/photo/ea453044-d9ff-11e9-a0b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Администрация частной клиники, где находится в тяжёлом состоянии Анастасия Заворотнюк, была вынуждена выставить охрану возле палаты актрисы из-за частых визитов представителей СМИ.

Журналисты стремятся получить любую информацию о состоянии Заворотнюк и уже неоднократно пытались проникнуть на территорию клиники. Поэтому, как сообщает URA.RU , охрана на этаже и возле палаты актрисы вынуждена работать круглосуточно.

По информации ряда источников, 48-летняя Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно, однако состояние её характеризуется как тяжёлое.

News.ru ранее привёл слова продюсера и режиссёра Андрея Загорского, который призвал поклонников актрисы не питать иллюзий и готовиться к худшему.