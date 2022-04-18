Завод Opel и Peugeot в Калуге приостановит свою деятельность

Автомобильный концерн Stellantis, владелец Opel, Peugeot, Citroën и ещё 14 брендов, приостановит работу завода в Калуге, говорится в сообщении компании на официальном сайте. Причинами названы «растущее число перекрёстных санкций и трудности с логистикой».

Учитывая растущее число перекрёстных санкций и трудности с логистикой, концерн Stellantis принял решение о приостановке производства на заводе в Калуге. Stellantis принимает все меры для соблюдения международных санкций и защиты своих сотрудников, — сообщили в концерне.

Ранее сообщалось, что концерн Stellantis пытается найти возможность для возобновления импорта в Россию и экспорта LCV из страны. Из-за нарушения логистических цепочек экспорт и импорт были временно остановлены, при этом завод «ПСМА Рус» в Калуге продолжал работу в штатном режиме. На заводе автоконцерна собираются такие модели, как Peugeot 408, Traveller, Expert, Partner и Partner Crossway, Opel Combo Cargo, Combo Life, Zafira Life и Vivaro, Citroёn С4, SpaceTourer, Jumpy, Berlingo Multispace и Berlingo.

Исполнительный директор автомобильного аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что производство автомобилей в России может полностью прекратиться до окончания спецоперации. По его мнению, ни один из российских автозаводов не избежит хотя бы временной остановки по причине санкций, проблем с поставками или дефицита деталей.