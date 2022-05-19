Завкафедры МГУ Иван Засурский сообщил об отъезде из России Завкафедры МГУ Иван Засурский заявил, что оставил должность и уехал из России

Иван Засурский (в центре) / Фото kremlin.ru

Российский журналист Иван Засурский заявил, что покинул должность заведующего кафедрой МГУ. По его словам, он проработал на ней 16 лет, но теперь покинул Россию, сообщает РИА Новости.

Спустя 16 лет покинул должность заведующего кафедрой новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики в Московском государственном университете и покинул страну, — цитирует агентство заявление Засурского.

Бывший завкафедры пояснил, что хочет найти единомышленников в области климатических коммуникаций. При этом, по его словам, он не смог выйти из СПЧ, членом которого являлся.

Нет процедуры выхода. Я заявил о выходе в конце марта, но нет процедуры выхода из совета. Когда будет новый указ о составе совета, меня уже не будет в нём, — рассказал журналист.

Засурский добавил, что на встречах СПЧ с президентом России Владимиром Путиным хотел представить свой доклад о климате, однако слова ему не дали.

Ранее стало известно, что 22 апреля правозащитник Лев Пономарёв (лицо, исполняющее функции иностранного агента) сообщил о временном отъезде из России. Он объяснил этот шаг необходимостью отпуска на фоне тревожной ситуации, сложившейся вокруг него и его организаций.