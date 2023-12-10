Завхоза брянской гимназии отправили под домашний арест Завхоза брянской гимназии Католикову отправили под домашний арест до 7 февраля

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Завхоза брянской гимназии 51-летнюю Ларису Католикову отправили под домашний арест до 7 февраля, сообщает ТАСС. Ей разрешено выходить на улицу только в больницу и в управление Следственного комитета России.

Католикова частично признала свою вину в халатности. По словам женщины, она делала все возможное для комфорта учеников. Адвокат при назначении меры пресечения просил учесть состояние здоровья клиентки, а также тот факт, что ее младший сын находится в зоне СВО.

Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, — сказал судья.

Стрельба в брянской гимназии произошла утром 7 декабря. Погибли двое, в том числе стрелявшая. Пять человек пострадали. На следующий день их навестил в больнице губернатор Брянской области Александр Богомаз, сообщивший, что жизням детей ничто не угрожает.

Ранее суд отправил охранницу брянской гимназии № 5 Галину Черткову под арест на два месяца. Женщина говорила в суде, что не могла заметить оружие у восьмиклассницы, которая впоследствии убила сверстницу и покончила с собой. По ее словам, в день стрельбы рамки металлодетектора перед входом в здание не сработали, потому что их убрали, когда украшали помещение. Ружье устроившая стрельбу ученица пронесла в здание в тубусе.