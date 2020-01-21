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Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, сообщил о завершении психолого-психиатрической экспертизы его подзащитного.

Экспертиза завершена, защита готовится к ознакомлению с её результатами на следующей неделе, — сказал он.

63-летний историк и преподаватель СПбГУ 8 ноября был выловлен из реки Мойки. В его рюкзаке обнаружены травматический пистолет и отрезанные женские руки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий в квартире преподавателя найдено частично расчленённое женское тело. Убитой оказалась 24-летняя Анастасия Ещенко, учившаяся у Соколова. 10 ноября на допросе у следователей Соколов признался в убийстве.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Олега Соколова назвал выдумками сообщения, что его подзащитный пишет мемуары ради наживы. Об этом Александр Почуев написал в соцсетях.