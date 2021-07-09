Новая вакцина от COVID «Мир-19» прошла доклинические испытания

В Федеральном медико-биологическом агентстве заявили, что доклинические испытания вакцины от коронавируса «Мир-19» прошли успешно. Исследования показали, что препарат безопасен и эффективен, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу агентства.

В июне 2021 года доклинические исследования вакцинного препарата были полностью успешно завершены. В доклинических исследованиях доказаны безопасность, иммуногенность и протективность, — говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель ФМБА отметила, что теперь препарат готов приступить к клиническим испытаниям. Она уточнила, что это произойдёт в ближайшее время, однако точные сроки пока неизвестны.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов заявил, что люди с аллергией реже болеют COVID-19. При этом дискуссия среди учёных по данному поводу ещё продолжается. Он добавил, что зарубежные исследования показывают: для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжёлого течения болезни.