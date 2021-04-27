Следствие по делу Любови Соболь завершилось

https://static.news.ru/photo/1c189afc-a77c-11eb-bc3a-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в отношении юриста ФБК (признан в РФ иноагентом) Любови Соболь выделено в отдельное производство, следствие по нему завершилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката юриста Владимира Воронина.

Следствие по санитарному делу окончено, нам выдали материалы для ознакомления — 5 томов, — сказал защитник Соболь.

Адвокат уточнил, что следователь обязал женщину являться к нему каждый день в течение двух недель для ознакомления с вердиктом. Позднее дело будет рассматриваться уже в суде.

Ранее Симоновский суд Москвы признал юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иностранным агентом) Любовь Соболь виновной в повторном нарушении порядка организации и проведения массового мероприятия. Ей назначен штраф.

Согласно полицейскому рапорту, который обнародовал её адвокат Владимир Воронин в Twitter, юриста ФБК обвиняют в призывах выйти улицы, который она озвучила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».