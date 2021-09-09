Завершено расследование дела топ-менеджера банка «Траст» Хабарова

Следственный комитет России закончил расследование скандального дела против главного исполнительного директора банка Траст». Финансисту инкриминируют мошенничество на 842 млн рублей в отношении его бывшего партнёра по группе компаний «Деловые линии» Александра Богатикова, однако тот фактически отказался от ранее предъявленных обвинений, пишет «Коммерсант».

В прошлом году бывший партнёр Хабарова по группе компаний «Деловые линии» Александр Богатиков подал в столичное ГСУ заявление, обвинив Хабарова и его неустановленных сообщников в хищении более 840 млн рублей с 2014 по 2017 год. Основанием этого стало опционное соглашение, по условиям которого Богатиков должен был продать Михаилу Хабарову 30% компании «Деловые линии» за $60 млн. В заявлении Богатикова в следственные органы говорилось , что он не желал заключать опционное соглашение, но Михаил Хабаров заставил его это сделать, лишив суммы около 840 млн руб.

По данным адвокатов Хабарова, к моменту исполнения опциона группа сменила владельцев и Хабарову заблокировали доступ в офис. Тогда компания Хабарова «Каледор Консалтинг Лимитед» и сам финансист обратились в Лондонский международный третейский суд с исками о взыскании с Богатикова убытков в связи с отказом исполнить условия опциона.

В начале 2020 года лондонский суд удовлетворил требования Хабарова, но российский суд отказал в исполнении данного решения на том основании, что арбитраж допустил ошибку в расчётах. 30 сентября 2020 года в отношении Хабарова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество), а сам он вскоре был заключён под стражу. После того как на положение Хабарова обратила внимание глава ЦБ Эльвира Набиуллина, банкир был переведён под домашний арест.

Тем временем при повторном рассмотрении иска в марте этого года лондонский суд уточнил сумму, которая должна быть взыскана с ответчика, определив ее размер в $49 млн. Отмечается, что в лондонском суде Богатиков не отрицал добровольного заключения опционной сделки, ставшей причиной возбуждения уголовного дела. В итоге не исключено, что после приобщения решения лондонского суда к материалам дела Генпрокуратура не утвердит обвинение в отношении Хабарова.