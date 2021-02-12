Завершено расследование дела о халатности при ликвидации ЧП под Норильском

https://static.news.ru/photo/ae572f5a-6d4d-11eb-9e33-96000091f725_660.jpg Фото: Norilsk Nickel Press Service/via Globallookpress.com

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о халатности при ликвидации разлива топлива под Норильском. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Фигурантами уголовного дела являются дежурный диспетчерской службы Денис Кулаев и исполняющий обязанности начальника управления по делам гражданской обороны и ЧС Вячеслав Иващенко.

Фигуранты дела, по версии следователей, получив сообщение о разливе топлива, не приняли мер для своевременной локализации и ликвидации аварии. Их бездействие привело к проникновению дизтоплива в почву и водоёмы на большой территории, передаёт «Коммерсант».

Ранее стало известно, что Норильско-Таймырская энергетическая компания должна будет выплатить по иску Роспотребнадзора штраф в размере 146 млрд рублей. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Красноярского края 5 февраля. Рекордный иск Роспотребнадзора удовлетворён частично. Ведомство запрашивало для «дочки» компании «Норникель» штраф в размере 148 млрд рублей в качестве компенсации ущерба за разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 под Норильском в конце мая 2020 года.

Многомиллиардный иск Росприроднадзора к НТЭК основан на приказе Минприроды РФ от 13 апреля 2009 года № 87 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причинённого водным объектам вследствие нарушения водного законодательства». В этом документе прописан порядок расчёта ущерба. Однако несколько лет назад из прописанной в этом документе формулы расчёта ущерба «был убран коэффициент 2 для Арктической зоны». Если бы он остался, говорил ранее эколог и экс-замруководителя природоохранного ведомства Олег Митволь, «Норникелю» бы «выкатили счёт под 250–300 млрд».

Авария в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента. В результате из хранилища вылилось около 21 тыс. тонн топлива. Сотрудники ТЭЦ задержаны, возбуждено уголовное дело. Росприроднадзор оценил нанесённый окружающей среде ущерб почти в 148 млрд рублей. С этой оценкой не согласились в «Норникеле». Представители компании заявили, что потратили на ликвидацию разлива топлива около 8 млрд рублей, писал NEWS.ru.