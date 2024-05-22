Заурбекова раскрыла подробности конфликта с родней в МВД Лия Заурбекова: моего друга избили около отдела полиции

Фото: t.me/marem_group*

Лия Заурбекова

Лия Заурбекова из Чечни записала новое видео, в котором рассказала детали конфликта с родственниками в полиции, запись опубликована в Telegram-канале кризисной группы «Марем». Девушка заявила, что пришла в отдел вместе со своим другом Артемом, которого на выходе из отделения избили.

Лия подчеркнула: правоохранители ее заверили, что около участка она родственников не встретит. Заурбекова добавила, что ей предложили разбираться с ними самостоятельно.

Она призналась, что давно, еще в 15 лет, хотела уйти из дома из-за побоев. Лия сказала: друг к побегу не принуждал, хотя семья утверждает, что Артем ее куда-то «вербовал». Девушка поведала, что познакомилась с ним около года назад и между ними сложились доверительные отношения. Заурбекова также настоятельно попросила родных ее не искать. Она говорит, что находится в безопасном месте.

Отец девушки 44-летний Беслан Заурбеков ранее назвал бездоказательной выдумкой заявления о том, что он бил дочь. Он отметил, что Лию хотели удержать дома и сделали для этого все. Но ей удалось сбежать. Беслан пообещал, что парень, который «ввел ее в заблуждение», будет наказан. Он обязательно должен принять ислам, иначе будут проблемы, подчеркнул мужчина.