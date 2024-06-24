Затушившему свечи в церкви мигранту определили меру наказания Затушившего свечи в церкви мигранта в Москве отправят на принудительное лечение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на принудительное лечение направили 20-летнего уроженца Таджикистана, который 18 июня затушил свечи в одной из церквей города, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба столичного СК. Специалисты пришли к выводу, что в момент совершения преступления мужчина не осознавал характер своих действий ввиду психического заболевания.

В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой он признан нуждающимся в принудительном лечении, — указано в заявлении.

Следствие также отметило, что в действиях молодого человека выявлены признаки нарушения закона о нарушении прав на свободу вероисповеданий. Его дело было передано в суд.

Ранее сообщалось, что мужчина пришел в православный храм затушил свечи в помещении церкви, после чего применил насилие в отношении прихожанки. Изначально следствие полагало. Что мужчина намеренно хотел оскорбить религиозные чувства верующих.

После этого депутат Государственной думы Александр Бородай выразил уверенность, что в России необходимо усилить контроль в сфере миграции. Парламентарий также высказался в пользу закона о введении миграционного режима высылки.