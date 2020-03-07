https://static.news.ru/photo/7fecfa06-6082-11ea-b745-fa163e074e61_660.jpg Фото: ПОЛИЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ/vk.com

Победительница конкурса «Краса полиции — 2020» из Курска, младший сержант Ирина Ходырёвская рассказала, почему выбрала службу в правоохранительных органах. Затравленная пользователями Сети из-за внешности девушка отметила, что считает эту работу престижной и перспективной.

По словам «красы полиции», пойти служить в органы ей сначала рекомендовали родители. А вот друзья младшего сержанта относились к этой идее настороженно.

Они переживали, потому что для девушки надеть на себя погоны, каски, пройти профподготовку — это тяжело, и при этом женственной нужно оставаться, — цитирует победительницу конкурса РЕН ТВ.

Ходырёвская подчеркнула, что молодые люди часто подходят к ней на улице и знакомятся. Однако, как предупредила младший сержант полиции, она не «хрупкая девушка» — при необходимости может дать отпор.

Как ранее писал NEWS.ru, в управлении МВД по Курской области заступились за Ходырёвскую, которую за внешность затравили пользователи социальных сетей.

Там отметили, что жюри выбирало победительницу конкурса, исходя из таких профессиональных навыков кандидаток, как физподготовка, умение стрелять и оказывать первую помощь.