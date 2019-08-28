https://static.news.ru/photo/4f27dc9c-c96f-11e9-94e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жители России за последние два года стали тратить больше денег на подготовку детей к школе. Самыми востребованными и дорогостоящими товарами для учеников остаются рюкзаки, форма и письменные принадлежности.

По данным ВЦИОМ, 47% граждан имеют детей или внуков школьного возраста. Большинство из них (75%) в последние пять лет тратились на подготовку ребёнка к учебному году.

Ещё 53% опрошенных сообщили, что у них в семье нет школьников. Всего 7% собираются отправить ребёнка в первый класс.

Общая средняя сумма трат на подготовку к школе, согласно опросу, за последние два года выросла более чем вдвое — с 12,745 рубля до 26,986 рубля, — говорится в результатах исследования.

За школьную форму в среднем родители планируют заплатить 13,431 рубля, рюкзак или сумку — 3,636 рубля, учебно-методических материалов — 3,119 рубля.

Также социологи отметили, что за девять лет уменьшилось количество сторонников мнения о том, что подготовка к учёбе должна полностью оплачиваться бюджетными средствами (15% против 28%).

Как писал News.ru, ранее первый зампред думского комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что питание учащихся в школах, как и учебники, должно быть бесплатным.