Заторы образовались в московском аэропорту из-за тестов на «омикрон»

Пассажиры, прибывшие из Лондона в Москву, были вынуждены два часа провести в аэропорту Шереметьево из-за тестов на коронавирус. Бесплатное экспресс-тестирование было введено для тех, кто прибыл из стран, где уже обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», пишет РИА новости.

Однако, процедуры оказались довольно затратными по времени. Сначала пассажиров попросили оставаться на своих местах для измерения температуры. Минут через 40 их повезли к терминалу, но при этом долго не выпускали из автобусов.

Сотрудники Роспотребнадзора внимательно проверяли анкеты прибывших, врачи в это время проводили тестирование. Каждому пассажиру присваивался номер, результат объявляли по громкой связи. Пока такие меры действуют для прилетевших из ЮАР, сопредельных африканских стран, Китая и Великобритании.

Ранее в России ввели двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Под его действие подпадут несколько сотен человек.