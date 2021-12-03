Заторы образовались в московском аэропорту из-за тестов на «омикрон»

Пассажиры, прибывшие из Лондона в Москву, были вынуждены два часа провести в аэропорту Шереметьево из-за тестов на коронавирус. Бесплатное экспресс-тестирование было введено для тех, кто прибыл из стран, где уже обнаружен новый штамм коронавируса «омикрон», пишет РИА новости.
Однако, процедуры
Сотрудники Роспотребнадзора внимательно проверяли анкеты прибывших, врачи в это время проводили тестирование. Каждому пассажиру присваивался номер, результат объявляли по громкой связи. Пока такие меры действуют для прилетевших из ЮАР, сопредельных африканских стран, Китая и Великобритании.
Ранее в России ввели двухнедельный карантин для лиц, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Под его действие подпадут несколько сотен человек.