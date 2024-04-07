Затопленный после прорыва дамбы Орск сняли на видео с воздуха

Фото: РИА Новости

Затопленный после прорыва дамбы Орск попал на видео, кадры, снятые с воздуха, публикует РИА Новости. На записи можно увидеть, что вода в городе повсюду: на дорогах, улицах, во дворах домов, в парках.

В правительстве Оренбургской области ранее сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Следователи устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков, прибывший в Оренбургскую область по поручению президента Владимира Путина, объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера на территории региона. Члены комиссии поддержали соответствующее решение единогласно.

Также ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву обеспечить соблюдение правопорядка в зоне паводков. Президент потребовал организовать охрану имущества горожан.