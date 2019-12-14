Списанная подлодка Черноморского флота Б-380, затонувшая вместе с плавучим доком в Севастополе, всплыла на поверхность.
Сегодня ночью в Южной бухте Севастополя затонул плавдок ПД-16, в котором находилась списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380. Лодка всплыла, находится на плаву, — передаёт сообщение источника ТАСС.
Он отметил, что лодка могла затонуть из-за неисправного состояния плавдока.
Как ранее писал NEWS.ru, плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.
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