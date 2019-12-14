Фото: Pavlo1/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Плавучий док со списанной подводной лодкой затонул в Севастополе в ночь на воскресенье, 15 декабря.

Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали, — передаёт слова источника ТАСС. Другой источник сообщил, что док затонул в Южной Бухте Севастополя. Как ранее писал NEWS.ru, дизельная...