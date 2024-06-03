«Затолкали и увезли»: бойца СВО с инвалидностью силой вернули в часть Получившего инвалидность на СВО бойца заставляют продолжать военную службу

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Жителя Волгограда Алексея Гауна, получившего инвалидность третьей группы после ранения в зоне спецоперации, силой вернули в часть для продолжения военной службы, рассказала V1.RU его сестра. По словам девушки, против брата возбудили уголовное дело о дезертирстве, несмотря на состояние здоровья. Когда он прибыл в воинскую часть, чтобы пройти медобследование, его «затолкали в автобус и увезли в аэропорт». Сейчас мужчина находится в расположении части.

Он пришел туда с бадиком в надежде, что будет обследование. А там, как он сказал, проигнорировали его рапорт по направлению на военно-врачебную комиссию, затолкнули в автобус и увезли в аэропорт. Сказали, что в Ростов повезут и там все сделают. <...> А ведь здоровье его только ухудшается. Куда ему, инвалиду, на службу! — поделилась сестра военнослужащего.

Родственница Алексея также уточнила, что в зоне СВО он был сапером. А 6 июля прошлого года получил минно-взрывную травму: ему оторвало большой палец на ноге, сломало кости, повредило стопу. Мужчина должен был получить лечение, но его отправили в часть.

Ранее Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима российского военнослужащего Ачыты Сагаана. Его признали виновным в самовольном оставлении воинской части, чтобы уклониться от прохождения военной службы. Сперва мужчина отправился в Красноярский край, а оттуда — в Республику Тыва. 19 октября он явился в военную комендатуру.