https://static.news.ru/photo/432f3050-d759-11e9-a397-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Global Look Press

План правительства Украины объединить Балтийское и Чёрное моря водным путём у крымчан вызвал большое сомнение. Инициативу Киева прокомментировал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Он сравнил затею соединения морей с намерением коммунистов повернуть вспять сибирские реки. А также добавил, что вряд ли кто оценит такую попытку украинского правительства проявить свою работоспособность, пишут «Известия».

Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа? — аргументировал депутат.

Речь, скорее всего, тут в «похвальбе» и «нездоровом азарте», считает Бальбек.

Ранее News.ru сообщал, что украинский премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство хочет реализовать ряд «амбициозных» инфраструктурных проектов, в том числе соединение водным маршрутом Балтийского и Чёрного морей.