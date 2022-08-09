«Засунуть в говнометы»: Симоньян нашла применение ракетам Киева Симоньян: укропропаганда может «засунуть свою 300-километровую дальность в свои безразмерные говнометы»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Украинская пропаганда может «засунуть свою 300-километровую дальность в свои безразмерные говнометы», заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале. Так она отреагировала на высказывание экс-главы МВД Украины Виктора Андрусива о том, что взрывы на аэродроме в Крыму подтверждают наличие у украинской армии снарядов для РСЗО HIMARS дальностью полета до 300 километров. Журналистка отметила, что происшествие случилось в результате детонации боеприпасов, а не ракетных ударов.

Никаких прилетов не было. Укропропаганда может засунуть себе свою 300-километровую дальность в свои безразмерные говнометы, — написала Симоньян.

Она призвала жителей и гостей Крыма «выдохнуть и идти на пляж».

Первый взрыв на аэродроме в Новофедоровке произошел 9 августа около 15:00 по местному времени. Следом за ним последовали еще несколько. Минздрав региона сообщил, что к месту взрывов направлены бригады скорой помощи и санавиация.

В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. В ведомстве добавили, что никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена. Отмечается, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

МЧС Республики при этом сообщило о трех пострадавших. Один из очевидцев подтвердил заявление ведомства, также рассказав о трех раненых, среди которых ребенок. При этом Минздрав региона уточнил, что в результате ЧП пострадали пятеро.