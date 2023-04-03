Засулич стреляла в Трепова, Трепова взорвала Татарского Еще Гегель завещал нам, что история всегда повторяется сначала как трагедия, потом в виде фарса. Но всякая аналогия хромает

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Цветы у кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, где накануне произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин)

История с убийством Владлена Татарского в каком-то смысле трагифарс. В том же Санкт-Петербурге в конце марта 1878 года начался процесс над революционеркой Верой Засулич, стрелявшей и тяжело ранившей столичного градоначальника, генерал-адъютанта Федора Трепова. Власти не сомневались в обвинительном приговоре «этой мерзавке», а потому даже не удосужились приобщить к материалам дела доклад из Одессы, доказывающий, что Засулич более десяти лет принадлежала к различным тайным обществам.

Сам процесс шел под руководством главы окружного суда — знаменитого юриста и либерала Федора Кони, который воспротивился попыткам правительства изначально придать процессу однозначно обвинительный уклон. А уж затем опытный адвокат Александров удачно построил даже не речь, а свое эмоциональное обращение к присяжным. И ему удалось создать у них полное впечатление того, что его подзащитная действовала под влиянием аффекта, что была «поглощена страстью порыва» «под влиянием поразившего ее гнева», а потому ни о какой преднамеренной подготовке покушения и речи быть не могло.

Засулич, по словам адвоката, была возмущена тем, что Трепов лично приказал дать плетей некоему Боголюбову, находившемуся в доме предварительного заключения (по-нашему в СИЗО). Либеральная общественность встретила оправдание присяжными Засулич ликованием. А еще через три года ее соратники взорвали Александра Второго, стараниями которого суд присяжных и был учрежден в империи. Такое было у нас самодержавие и беззаконие.

И вот женщина по фамилии Трепова (какая историческая ирония) приносит начиненную взрывчаткой и поражающими элементами бюст на встречу с военкором Владленом Татарским. Он погибает, а 30 человек отправляют в больницы Питера. И на первом допросе Трепова кокетничает, словно вообще не понимает, в чем же ее обвиняют. Ведь она изначально выступала за все хорошее, против всего плохого.

Фото: Скриншот с видео/sledcom_press/t.me Дарья Трепова

Удивительно, ее задерживали за участие в антивоенных митингах и приговаривали к административному аресту. Она уехала вслед за своим мужем в Грузию, провела там полгода, но, когда закончились деньги, вернулась обратно. Затем Трепова внезапно меняет образ жизни, у нее появляются деньги. И она скромно объявляет знакомым, что выполняет просьбы каких-то украинских журналистов. Один из таких журналистов по фамилии Гершкович (правда, уже с американским паспортом) только что был задержан в Екатеринбурге.

И при нашей «кровавой диктатуре» никто не брал ее под особый надзор, не преследовал. Вот только, судя по всему, даже после снятия второй квартиры, где девушка и собиралась, видимо, отсидеться, никто не собирался способствовать ее эвакуации. Кукловодам наоборот было нужно, чтобы ее задержали, чтобы разыграть версию о том, что убийство журналиста — следствие внутрироссийских разборок.

По одной из версий, Вера Засулич умерла в 1919 голу от голода уже в Петрограде, где была свергнута столь ненавидимая ею монархия вместе с разными Треповыми. Большевикам, судя по всему, было не до нее. Так же, как мы видим, организаторы легко подставили Дарью Трепову. Расходный материал в больших и кровавых играх.