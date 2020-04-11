Застрявших в Таиланде россиян доставили в Петербург

https://static.news.ru/photo/8609b116-657a-11ea-bce0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» совершила вывозной рейс из Таиланда. Лайнер успешно прибыл в аэропорт Санкт-Петербурга Пулково.

На борту было 109 граждан России, передаёт ТАСС. После приземления людей осматривают медики и сотрудники Роспотребнадзора. Затем полицейские по выделенному коридору провожают пассажиров к врачам, которые берут анализы и заполняют необходимые документы.

Каждый вернувшийся из другой страны человек получает предписание санитарного врача о необходимости оставаться на самоизоляции. Багаж людей дезинфицируют.

Потом граждан везут домой на автобусах, жителей других регионов отправляют в пансионат «Заря».

Ранее NEWS.ru писал, что российские туристы, застрявшие в Испании из-за пандемии коронавируса, выразили готовность уступить свои места на вывозных рейсах тем, кому необходимо вернуться на родину как можно быстрее. Ближайший самолёт вывезет россиян 13 апреля. Однако на нём хотят улететь больше пассажиров, чем может уместить лайнер. Некоторые решили уступить места нуждающимся в срочной эвакуации.