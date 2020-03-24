https://static.news.ru/photo/c2385a8e-6dc7-11ea-a4a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Список граждан России на выезд из государств, принявших ограничительные меры из-за распространения коронавируса нового типа, завершится в 14:00 26 марта 2020 года по местному времени.

Обращаем внимание российских граждан, находящихся в тех государствах, где им требуется оказание помощи по возвращению на Родину, что формирование списков для организации вывозных рейсов завершается в 14:00 по местному времени 26 марта, — говорится на официальном сайте МИД РФ.

Примерно 40 граждан России не могут покинуть Грецию в связи с приостановкой авиасообщения между странами из-за COVID-19. Речь в основном идёт о туристах, которые по каким-то причинам не услышали предупреждения о временном прекращении прямых авиарейсов в РФ или же сознательно проигнорировали эту информацию.

В посольстве России в Афинах отметили, что туристы могут вернуться на родину через европейские страны, которые не прекращали авиасообщение как с Грецией, так и с РФ. Дипломаты порекомендовали соотечественникам незамедлительно воспользоваться такой возможностью.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превышает 387 тысяч человек. Жертвами недуга стали около 16,7 тысячи, выздоровели более 101 тысячи. В России зарегистрировано 495 случаев инфицирования. Выздоровели 22 гражданина РФ. За последние сутки заболели 57 жителей страны.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время за пределами страны находятся почти 58 тысяч россиян. Организованных туристов вернут на родину до конца марта.