Застрявшие в Испании россияне готовы уступить места на вывозных рейсах

https://static.news.ru/photo/d3cddc6e-7bd8-11ea-ae91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fer Capdepon Arroyo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские туристы, застрявшие в Испании из-за пандемии коронавируса, выразили готовность уступить свои места на вывозных рейсах тем, кому необходимо вернуться на родину как можно быстрее.

Ближайший самолёт вывезет россиян 13 апреля. Однако на нём хотят улететь больше пассажиров, чем может уместить лайнер. Некоторые решили уступить места нуждающимся в срочной эвакуации.

Если будет такая необходимость, могу отправить вас вместо себя. Я могу подождать. Не знаю, как ещё можно помочь. Но от души хотела бы помочь тем, кто больше меня нуждается, — написала одна из путешественниц в профильной группе.

Другая, по имени Валерия, также предложила своё место на рейсе, отметив, что нашла работу онлайн и поэтому у неё есть средства дождаться следующего борта.

Заблокированная с маленьким ребёнком и 83-летним отцом в Валенсии Мария рассказал, что на 13 апреля им подтвердили заказ микроавтобуса до столицы Италии, но она пока не знает, останутся ли для них места на самолёт.

Другая Мария поделилась трудностями перемещения с корги. Некоторые автобусы запрещают перевозить в салоне больших собак. На вывозной рейс питомца обещали взять, сообщает Tourdom.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс рассказал о вывозе россиян, застрявших за границей. Запланированный на 12 апреля рейс «Аэрофлота» из Гоа пришлось перенести ориентировочно на 16–17 апреля.