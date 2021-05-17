Застрявшие в Гималаях россияне вылетели домой

https://static.news.ru/photo/86fee1b8-b7b3-11eb-ba09-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Российские туристы, которые из-за приостановки авиасообщения остались в Непале, возвращаются домой. Об этом рассказал «КП-Челябинск» участник экспедиции Алексей Левин.

По словам россиянина, самолёт в Москву вылетел утром 18 мая. Из группы восьми человек возвращаются семь участников. Одному члену экспедиции, украинскому гиду, пришлось остаться из-за отсутствия российского паспорта.

Консульство России в Непале совершило подвиг, и этот рейс стал возможным. Билеты оплачивали сами. Каждый билет по 58 тысяч рублей, — сказал Левин.

Издание также опубликовало видео из салона самолёта, на котором пассажиры благодарят аплодисментами консула России в Непале Михаила Сковородникова.

Как сообщалось, группа из восьми человек (двое с Украины, шесть — из России, среди которых пять челябинцев) прибыла в Непал 27 апреля. Туристы планировали взойти в базовый лагерь Эвереста и покорить вершину Айленд Пик на высоте 6200 метров. Однако из-за ситуации с коронавирусом 3 мая правительство Непала полностью приостановило все внутренние авиаперелёты и сообщило о прекращении международного авиасообщения с 6 мая. Находящимся в Непале россиянам рекомендовали покинуть страну. Эта новость туристов застала врасплох, они уже находились на середине маршрута и физически не успевали вернуться. Тогда россияне приняли решение продолжить восхождение до конца.