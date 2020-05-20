Застройщики смогут сами устанавливать максимальную площадь машино-мест

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Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон «о государственной регистрации недвижимости». Как сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, положения законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики и его реализация окажет положительное действие на весь рынок недвижимости.

Документ содержит несколько десятков изменений, которые серьёзно упростят проведение учётно-регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения государственных услуг в сфере обращения с недвижимостью.

Одно из новшеств законопроекта — исключение требований к предельным размерам машино-мест. Ранее минимально допустимые размеры одного машино-места как объекта недвижимости были установлены в размере 5,3 × 2,5 м, а максимально допустимые — 6,2 × 3,6 м. Согласно поправкам, минимальные габариты сохраняются в прежнем виде, но не ограничивается максимальная площадь машино-места. Застройщики смогут самостоятельно устанавливать максимальную площадь машино-мест при планировании паркинга.

Но прежде всего законопроект предусматривает нормы, направленные на дальнейшую «цифровизацию» услуг, что особо актуально в сложившихся условиях новой коронавирусной инфекции.

Так, при заключении сделок с органами публичной власти гражданам не потребуется оформление электронной цифровой подписи, поскольку такие органы наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации. Кроме того, посредством личного кабинета без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учёта жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтённых объектах недвижимости.

Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку, приобретать электронную подпись для проведения учётно-регистрационных действий не потребуется. Законопроект предусматривает нормы, позволяющие обеспечить взаимодействие с Росреестром посредством порталов государственных и муниципальных услуг субъектов РФ.

Также законопроект расширяет перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере государственного кадастрового учёта и государственной регистрации прав. Теперь, например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учёта уже снесённого садового дома без проведения регистрации права собственности.

Существенным нововведением является указание в законопроекте на возможность осуществления выездного приёма документов для государственного кадастрового учёта и регистрации.