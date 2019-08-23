https://static.news.ru/photo/78834af6-c57b-11e9-bd9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: barklimedovayadolina/facebook.com

Дольщики корпорации по строительству элитного жилья «Баркли» жалуются на медленную работу по сдаче жилого комплекса комфорт-класса «Медовая долина» в Крёкшино в Новой Москве.

Информация об этом появилась в соцсетях. Многие сообщают, что пытаются судиться с застройщиком, но пока результатов нет, пишет « 360 ».

Строительство «Медовой долины» было начато осенью 2015 года. Первые три корпуса должны были сдать в первом квартале 2017 года. «Баркли» тогда сдвинула срок ещё на год из-за проблем с коммуникациями и подрядчиками.

Дольщикам третьего корпуса повезло больше всех. Они получили ключи первыми. Но именно в этом корпусе продавались квартиры без отделки. Жильцам первых двух корпусов предложили подождать. При этом дома второй очереди планировали сдать в начале 2018 года, но и тут срок был перенесён.

Люди, купившие квартиры на этапе строительства начали требовать компенсацию. Многие из них купили квартиры в ипотеку. Тем, у кого нет своего жилья всё это время приходится снимать квартиру и одновременно выплачивать ипотеку.

Тогда дольщики потребовать компенсацию. Татьяне Масленниковой пришлось ждать два года, прежде чем въехать в свою квартиру. Она потребовала компенсацию в один миллион рублей. За это время, сдавая свою студию, можно было бы получить достаточно крупную сумму денег.

Нам нахамили открытым текстом, потом сказали ехидно: «ну давайте, попробуйте отсудить», — сказала она.

Потом правда Татьяне предложили компенсацию в 200 тыс. рублей, вместо иска. Она согласилась, но денег ей никто не дал.

При этом, когда квартиру Татьяны принимали в кадастровой палате, «Баркли» пересчитала площадь жилья в свою пользу.

Чтобы получить ключи, девушке пришлось доплатить 75 тысяч рублей. Но это ещё не все проблемы, с которыми столкнулась Татьяна. Оказалось, что отделка в квартире сделана очень плохо.

Другой дольщик, столкнувшийся с такой же проблемой, рассказал, что отделка не только не соответствовала представленной в шоуруме, но и не совпадала с указанной в договоре.

В моем случае, помимо «мелочей», таких как облезлая краска на стенах, болтающиеся дверные откосы, криво установленные радиаторы, испачканный краской ламинат, не хватало приборов освещения и корзины под кондиционер. А ещё были утеряны паспорта на приборы учёта, — рассказал он.

Сейчас вновь остановилось строительство дома № 5, который входит во вторую очередь. Причиной стала очередная смена бригады строителей, сообщают клиенты застройщика.

Но в «Баркли» уверены, что дом строится. Дольщики могут рассчитывать на компенсацию при переносе сроков сдачи дома, заверяет застройщик. Представитель компании подтвердил, что многие расторгают договора, но со всеми удаётся договориться, не доходя до суда.

Ранее News.ru писал, что Следователи возбудили дело по факту обмана 300 дольщиков в Подмосковье по ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».