Застрелившие в Москве дагестанца скрылись на машинах центра Хруничева

Убившие жителя Махачкалы на Кутузовском проспекте в Москве скрылись с места происшествия на машинах, которые принадлежат космическому центру им. Хруничева. Об этом сообщил MK.RU.

Стрелявшие, предположительно, скрылись на двух машинах «Тойота Камри». Следствие проверяет связь автомобилей с преступлением.

Убитый 28-летний Гасан Абдуллаев, по данным правоохранительных органов, в Москве выбивал долги, и стрельба может быть связана с этим. Также вечером 15 августа, через сутки после убийства, в больницу с простреленной лопаткой поступил ещё один дагестанец, оказавшийся на месте происшествия случайно.

Перестрелка произошла в ночь с 14 на 15 августа. По предварительным данным, с одной стороны в перестрелке участвовали пять-шесть человек, а с другой — два-три. Огонь вёлся из четырёх пистолетов. По факту произошедшего главк СКР возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.