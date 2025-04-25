«Заставляют смотреть»: Мизулина об опасной тенденции с детской порнографией Мизулина признала рост объема детской порнографии и живодерских роликов в Сети

Фото: Пресс-служба Лиги Безопасного Интернета

Екатерина Мизулина

В последнее время в Сети становится больше насильственного контента, признала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в первую очередь речь идет о детской порнографии. Кроме того, активно распространяются ролики живодерского характера, передает корреспондент NEWS.ru с XIV Форума безопасного интернета.

Растет, к нашему большому сожалению, число насильственного контента в Сети. В первую очередь детской порнографии и живодерства, — сказала Мизулина.

Она отметила, что насильственный контент распространяется преимущественно в детской и молодежной среде. Так, один из российских пятиклассников получил ссылку на подобный ресурс через мессенджер WhatsApp. По словам Мизулиной, в подобных роликах также нередко демонстрируются «убийства и расчлененка».

Детей заставляют смотреть такого рода видеоконтент для того, чтобы ломать сознательно их психику, — добавила глава Лиги безопасного интернета.

Ранее в Санкт-Петербурге 14-летняя восьмиклассница наткнулась на педофила, пытаясь найти ответы к школьным заданиям в интернете. Девочка обратилась за помощью, как она предполагала, к своей ровеснице. Анонимный собеседник начал требовать от школьницы интимные фотографии и видео.