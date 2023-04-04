«Заставим понервничать»: военэксперт об ответе России на действия Финляндии Эксперт Тимошенко рассказал, что Россия развернет на границе с Финляндией новые части

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

В ответ на вступление Финляндии в НАТО Москва увеличит контингент, располагающийся на российско-финской границе, заявил NEWS.ru военный эксперт Михаил Тимошенко. Он добавил, что на берегах Балтийского моря могут развернуть новые береговые противокорабельные комплексы.

Тут главная проблема в том, что Балтика фактически становится внутренним морем НАТО. Но и тут нам есть чем ответить, хоть бы и с помощью международного права. Или путем размещения большего количества береговых противокорабельных комплексов, так сказать «заставим НАТО понервничать», — сказал Тимошенко.

Кроме того, по его словам, Россия развернет на границе находившийся там и ранее армейский корпус. Также будет наращиваться и оперативно-тактическая группировка наших войск.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны Альянса пока не поступало.

Российские дипломаты обратили внимание, что линия соприкосновения НАТО с границами страны увеличилась более чем вдвое, а это кардинально изменило ситуацию в регионе. Как отметил МИД РФ, раньше Финляндия осознанно выбирала «военное неприсоединение», но теперь «окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности». Представители министерства выразили уверенность в том, что такой «скоропалительный шаг» рассудит история.