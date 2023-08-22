«Заставим изменить позицию»: политолог о развитии спорта в России Политолог Михеев: собственная спортивная структура России изменит позицию МОК

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Развитие параллельной спортивной структуры в России, о необходимости которого заявил президент России Владимир Путин, заставит МОК изменить свою позицию относительно государства, уверен политолог Сергей Михеев. В разговоре с SM.News эксперт пояснил, что политизация международных спортивных организаций должна подтолкнуть Россию к совершенствованию внутри страны.

Запросто мы можем совершенствоваться и сами. Не везде это возможно, в каких- то видах спорта — да, в каких-то нет. Будем стараться. Я думаю, что рано или поздно мы их заставим изменить свою позицию, — пояснил политолог.

По словам Михеева, перед российскими спортсменами стоял выбор — можно было отказаться от собственных убеждений, «начать плакать и сопли жевать» или начать развивать отечественный спорт. Политолог уточнил, что именно третий вариант, по которому движется страна, заставит Запад считаться с Россией. Эксперт также высоко оценил уровень российского спорта и подчеркнул, что он ничуть не уступает мировому.

Это все давно превратилось в шоу-бизнес. Это дорожка, скорее всего, протоптанная и она, вряд ли, как-то обратно нас развернет в сторону олимпийских принципов. Но отстоять свою позицию и заставить себя уважать мы можем, — добавил Михеев.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что возвращение российских спортсменов на международные соревнования зависит от хода специальной военной операции на Украине. Она добавила, что в спорте уже появились элементы недобросовестной конкуренции и этим манипулируют политики.