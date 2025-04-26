Засорилась раковина, а вантуза под рукой нет? Не беда! Этот простой способ с тремя доступными ингредиентами справится с проблемой за считанные минуты.

Что понадобится:

  • поваренная соль — 1/2 стакана;

  • столовый уксус 9% — 1 стакан;

  • средство для мытья посуды — 2 ст. л.;

  • кипяток — 1 литр.

Как использовать:

  1. Высыпьте соль в сливное отверстие.

  2. Влейте уксус — начнется химическая реакция с шипением.

  3. Добавьте средство для посуды.

  4. Оставьте на 5–10 минут.

  5. Пролейте кипятком — засор исчезнет!

Ранее сообщалось о способах быстро и эффективно убраться на кухне. Вот несколько простых советов, которые помогут вам справиться с беспорядком всего за 10 минут.