Засорилась раковина, а вантуза под рукой нет? Не беда! Этот простой способ с тремя доступными ингредиентами справится с проблемой за считанные минуты.
Что понадобится:
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поваренная соль — 1/2 стакана;
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столовый уксус 9% — 1 стакан;
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средство для мытья посуды — 2 ст. л.;
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кипяток — 1 литр.
Как использовать:
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Высыпьте соль в сливное отверстие.
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Влейте уксус — начнется химическая реакция с шипением.
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Добавьте средство для посуды.
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Оставьте на 5–10 минут.
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Пролейте кипятком — засор исчезнет!
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