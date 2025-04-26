Засорилась раковина? Готовим этот «коктейль», и засор вылетит за пару минут

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Засорилась раковина, а вантуза под рукой нет? Не беда! Этот простой способ с тремя доступными ингредиентами справится с проблемой за считанные минуты.

Что понадобится:

поваренная соль — 1/2 стакана;

столовый уксус 9% — 1 стакан;

средство для мытья посуды — 2 ст. л.;

кипяток — 1 литр.

Как использовать:

Высыпьте соль в сливное отверстие. Влейте уксус — начнется химическая реакция с шипением. Добавьте средство для посуды. Оставьте на 5–10 минут. Пролейте кипятком — засор исчезнет!

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