Засор вылетит со свистом: неожиданное средство заменит вантузы и «Кротов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти каждый сталкивался с засорами в раковине, ведь это одна из самых частых бытовых проблем. Если вода в сливе стала плохо уходить, значит, труба засорилась грязью, жиром, волосами и остатками волос. Однако эту проблему решит неожиданное средство. Опытные хозяйки поделились секретом.

Оказывается, с любым засором легко справится кислородный порошок или отбеливатель для белья. Пригоршню гранул нужно засыпать в слив, добавить кипяток и оставить на полчаса. Бурная реакция растворит пробку из жира, грязи, протолкнет волосы и шерсть в канализацию, а также избавит от известкового налета. Такое средство бережно и подходит для любых сливов.

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