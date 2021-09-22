Заслуженный учитель России призвала реформировать механизм ЕГЭ

На сегодняшний день механизм проведения ЕГЭ в России несовершенен, самому экзамену необходима серьёзная реформа. И-за тестовой системы дети перестали читать и не умеют анализировать материал. Об этом Pravda.Ru рассказала заслуженный учитель России Ирина Бабурина.

В этом, может быть, есть какое-то рациональное зерно — в добровольной сдаче ЕГЭ. Но мы опять идём по американскому варианту. В Соединённых Штатах Америки, насколько я знаю, ЕГЭ сдают добровольно в специальных пунктах, оборудованных для этого, а не в образовательных учреждениях, — отмечает педагог.

При этом, если кому-то нужны дополнительные баллы для поступления в университет, сдают ЕГЭ, подчеркнула Бабурина. По её словам, в США есть колледжи и институты, которым достаточно портфолио и школьных результатов, чтобы взять абитуриента.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что считают необоснованным полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена. В ведомстве уверены, что после отмены ЕГЭ снизится качество образования, которое сейчас обеспечивают в российских школах.