Заслуженный учитель России объяснил, как должны выглядеть уроки истории

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Бывший коммерческий директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» (КТРВ) Виктор Ваган осуждён на восемь лет колонии за продажу частей высокоскоростных авиационных управляемых ракет Украине. Сроки от четырёх до восьми с половиной лет назначены трём его подельникам, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что кроме Вагана виновными в хищении, совершённом группой лиц с использованием служебного положения, признаны экс-заместитель гендиректора ЗАО «ЮУрСЦУ» Игорь Малолеткин, экс-исполнительный директор ФКП «ГкНИПАС» Владимир Ниязов и экс-гендиректор...