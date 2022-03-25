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Заслуженный учитель России объяснил, как должны выглядеть уроки истории

Заслуженный учитель России Снегуров призвал перестроить систему преподавания истории
09:00, 26 марта 2022
Заслуженный учитель России объяснил, как должны выглядеть уроки истории Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Заслуженный учитель России историк Александр Снегуров в беседе с NEWS.ru рассказал, что история должна быть обязательным предметом для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) любым учеником, независимо от профиля. В этой связи, по его мнению, важно перестроить систему преподавания истории в школах.

В целом преподавание плохо налажено. В основном, как проходят уроки, к сожалению? Конспект параграфа или презентация показывается ученикам с краткими комментариями учителя. Надо само существо уроков изменять. Вот в чём дело. А не просто поставить экзамен и успокоиться. Должны быть уроки, чтобы учитель вёл рассказ сам, чтобы на уроке было место дискуссиям, опора на источники, обязательное посещение музеев, памятных мест. Всё это в неформальном ключе, который сейчас доминирует во многих учебных заведениях и в умах многих педагогов. Здесь мы дотягиваемся уже до подготовки кадров. Вот так эту проблематику нужно рассматривать, — считает Снегуров.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести историю в качестве ещё одного обязательного предмета на ЕГЭ. Парламентарий также предложил увeличить количество занятий в школах по этому предмету и в связи с этим кaрдинально переустроить образовательный процесс по истории, cделав его максимально визуализированным.

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