Заслуженный учитель России назвала лучший подарок для педагога Заслуженный учитель РФ Бабурова посоветовала дарить педагогам поделки

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Заслуженный учитель России Татьяна Бабурова рассказала NEWS.ru, что лучший подарок для педагога ко Дню знаний — что-то сделанное своими руками. По ее словам, именно такие подарки от учеников педагоги любят больше всего и хранят долгие годы.

Однажды мои выпускники подарили мне сувенир: из смеси хлебной муки и воды слеплена маленькая детская ладошка, 3-4 сантиметра в длину, а на ней лежит маленькое сердечко, раскрашенное в красный цвет. Оно так расположено, что будто бы вросло в ладошку, — поделилась Бабурова.

Она добавила, что за всю карьеру педагога получала много разных подарков, но этот сувенир, испеченный ее выпускниками из хлебной муки, до сих пор остается ее самым любимым. Потому что, по мнению Татьяны Бабуровой, ценность подарка не измеряется деньгами.

С 1 сентября 2023 года в расписании уроков российских школ появится новый предмет — начальная военная подготовка. Кроме того, дети будут учиться по единым федеральным программам по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Старшеклассники начнут изучать историю по новому учебнику. В него включены главы о ходе спецоперации на Украине.