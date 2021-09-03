Заслуженный учитель РФ призвал сократить число классов с 11 до 9

Заслуженный учитель РФ историк Александр Снегуров заявил, что в России нужно пересмотреть школьные программы и сократить количество классов с 11 до 9. Он заявил об этом в беседе с URA.RU.

Можно пересмотреть программу. Что-то структурировать, что-то соединить. Вот по русскому языку это возможно. Соответственно, надо иметь кадры. Девять классов не означает, что мы просто выбрасываем куски. Мы пересматриваем саму структуру, делаем эффективнее, — поделился историк.

Он отметил, что программу можно сделать эффективнее, если проработать разные темы, сократить, но не выбросить сам контент.

По мнению педагога, люди, посвятившие обучению в школе 11 лет, «выглядят измученными». Снегуров добавил, что последние два года в школе многие проводят как в зале ожидания, с беготнёй по репетиторам.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в начальных классах российских школ следует полностью отменить оценки для снижения психологической нагрузки на ребёнка.